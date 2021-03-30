Advertisements
تسجيل 51 قطعة في الشرقية ومطروح وسانت كاترين في عِداد الآثار
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:52 م
حسام زيدان
Advertisements
أصدرت وزارة السياحة والآثار عدة قرارات في اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء بتسجيل عدد من الآثار في مرسى مطروح وسانت كاترين وفي محافظة الشرقية.
وجاءت القرارات بالموافقة على تسجيل زاوية الأجداب بالسلوم في محافظة مرسى مطروح في عِداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
وتضمنت الموافقة على تسجيل عدد ٤٣ أيقونة من أيقونات دير سانت كاترين، في عِداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
كما تضمنت الموافقة على تسجيل عدد ٧ مقتنيات في كنيسة الملاك ميخائيل بمنطقة آثار الشرقية قيد الآثار في عِداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
وجاءت القرارات بالموافقة على تسجيل زاوية الأجداب بالسلوم في محافظة مرسى مطروح في عِداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
وتضمنت الموافقة على تسجيل عدد ٤٣ أيقونة من أيقونات دير سانت كاترين، في عِداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
كما تضمنت الموافقة على تسجيل عدد ٧ مقتنيات في كنيسة الملاك ميخائيل بمنطقة آثار الشرقية قيد الآثار في عِداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
Advertisements