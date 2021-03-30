تسجيل 51 قطعة في الشرقية ومطروح وسانت كاترين في عِداد الآثار

أصدرت وزارة السياحة والآثار عدة قرارات في اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء بتسجيل عدد من الآثار في مرسى مطروح وسانت كاترين وفي محافظة الشرقية.



وجاءت القرارات بالموافقة على تسجيل زاوية الأجداب بالسلوم في محافظة مرسى مطروح في عِداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.



وتضمنت الموافقة على تسجيل عدد ٤٣ أيقونة من أيقونات دير سانت كاترين، في عِداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.



كما تضمنت الموافقة على تسجيل عدد ٧ مقتنيات في كنيسة الملاك ميخائيل بمنطقة آثار الشرقية قيد الآثار في عِداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.