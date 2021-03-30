"الأعلى للآثار": 12 بوابة في ميدان التحرير خلال رحلة المومياوات الملكية

كشف مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل الاستعداد للرحلة الذهبية لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.



وقال "وزيري" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء، إنه سيتم نقل 22 مومياء ملكية تضم 18 ملك و4 ملكات، وسيتم سيرهم في العربات وفق التسلسل التاريخي من الأسرة 17 ثم 18 و19 وهكذا.



وأضاف أنه تم وضع المومياوات حاليًا داخل كبسولة للحفاظ على ثبات درجات الحرارة والرطوبة بداخل صندوق خشبي وسيبدأ التحرك من المتحف المصري مرورًا بميدان التحرير حتى وصوله إلى متحف الحضارة بالفسطاط في رحلة تستغرق ساعة.



وأكد أنه من الأفضل مشاهدة لقطات الحفل من خلال شاشة التلفزيون، لافتًا إلى أن الاحتفالية مدعومة برسائل من فنانات وفنانين من مناطق مختلفة من أسوان والأقصر وسقارة والهرم والمتحف المصري ومناطق أخرى، وهناك 400 قناة تلفزيونية لتغطية هذا العرس.



وتابع "مصر محروسة بالرغم من جائحة كورونا عرفنا نوصل لبيوت العالم حتى في ظل الجائحة وعملنا جولات افتراضية وتم افتتاح متاحف كثيرة، وما إذا تنتهي هذه الجائحة سنرى الوفود السياحية في الوقت المناسب، ووجود 12 بوابة في ميدان التحرير تم دراستها علميًا وثقافيًا لأن المصري القديم كان يؤمن أن المتوفى يعبر إلى العالم الآخر من خلال 12 بوابة ولذلك حبينا نؤكد بوجود هذه البوابات أنها الرحلة الملكية لهذه المومياوات إلى مثواها الأخير أو قاعة العرض في متحف الحضارة".

