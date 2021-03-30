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خبير يكشف السبب الحقيقي لبناء سد النهضة (فيديو)

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:56 م
كساب أحمد
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علق الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية، على تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مياه نهر النيل خط أحمر، قائلا:" تصريحات الرئيس قوية وأثلجت قلوب كل المصريين، وأعطت إشارة لإثيوبيا بان مصر جادة في الحفاظ على أمنها القومي".

وتابع "نور الدين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن إثيوبيا تريد احتجاز 13.5 مليار متر مكعب من المياه هذا العام، دون التنسيق مع مصر والسودان، او دراسة الأثر السلبي، معقبَا:" إثيوبيا دولة غشيمة".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد تحدث كذبًا أمام مجلس النواب الإثيوبي، بالقول بان أديس ابابا ستحجز فقط من 5% من مياه الأمطار في سد النهضة، معقبًا: " هو انت هتحجز 5% من مياه الامطار ولا من نهر النيل، ولو اعتبرنا هذا الصحيح، فهذا يعني أن مياه نهر النيل تقدر بـ220 مليار متر مكعب، وهذا كذب وبهتان"

ولفت إلى أن إثيوبيا تتحدث بان الهدف من السد توليد الكهرباء للشعب الإثيوبي الذي يعيش 60% منه في الظلام، رغم أنها قامت ببناء السد لتصدير الكهرباء وليس للإستخدام المحلي.

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