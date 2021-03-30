ضبط 75 شيشة بمقاهي حي البساتين منعًا لانتشار فيروس كورونا

قاد اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين، حملة مكبرة، ويرافقه إدارة المتابعة الميدانية والاشغالات ومسئولي المربعات، للتصدي لرفع الاشغالات التي تعوق المارة وسير السيارات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء، لمنع انتشار فيروس كورونا.



وقال مصدر مسئول بحي البساتين في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن الحملة استهدفت العديد من المقاهي بالحي، وأسفرت عن ضبط 75 شيشة، وتم إيداعها في المخازن المخصصة للحي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال صاحبه.



وتابع “المصدر” أنه تم غلق وتشميع جراح محول لمخزن بعقار رقم 32 عمارات بيتشو، وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحبه.

