استشاري تغذية: مريض السمنة يعاني من مشكلة الاستيعاب

حذرت الدكتورة دعاء سهيل، استشاري التغذية العلاجية، من وضع الطفل الذي يُعاني من السمنة تحت ضغوط نفسية لخفض وزنه، قائلة: "ليه نحط الطفل تحت ضغط الدايت، ونقول تاكل بيضة، وربع فرخة منزوعة الجلد، وبالليل ما تكلش، الطفل لا يستطيع أن يستوعب هذا الأمر".



وأضافت "سهيل"، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن الطفل الذي يُعاني من السمنة قد يتعرض لأزمة نفسية حال عدم توفر مقاسه من الملابس، معقبة: "ممكن يقول مش عايز لبس، عشان مش لاقي مقاسه".



وتابعت: "الطفل مريض السمنة لديه مشكلة في الاستيعاب، نظرًا لانخفاض نسبة الأوكسيجين الذي يصل إلى المخ، وهذا يؤدي إلى إدراك أقل من الإدراك الخاص بالطفل المثالي".

