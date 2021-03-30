Advertisements

استشاري تغذية: مريض السمنة يعاني من مشكلة الاستيعاب

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
حذرت الدكتورة دعاء سهيل، استشاري التغذية العلاجية، من وضع الطفل الذي يُعاني من السمنة تحت ضغوط نفسية لخفض وزنه، قائلة: "ليه نحط الطفل تحت ضغط الدايت، ونقول تاكل بيضة، وربع فرخة منزوعة الجلد، وبالليل ما تكلش، الطفل لا يستطيع أن يستوعب هذا الأمر".

وأضافت "سهيل"، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن الطفل الذي يُعاني من السمنة قد يتعرض لأزمة نفسية حال عدم توفر مقاسه من الملابس، معقبة: "ممكن يقول مش عايز لبس، عشان مش لاقي مقاسه".

وتابعت: "الطفل مريض السمنة لديه مشكلة في الاستيعاب، نظرًا لانخفاض نسبة الأوكسيجين الذي يصل إلى المخ، وهذا يؤدي إلى إدراك أقل من الإدراك الخاص بالطفل المثالي".

أخبار تهمك

بأمر بيريز.. ريال مدريد يعلن أسماء الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الشهيد الــ(422).. "الأطباء" تنعي استشاري باطنة بالهيئة الطبية بالسكة الحديد

منذ حوالي 4 ساعات

فرجاني ساسي يفاجئ الزمالك بقرار مثير

منذ أقل من ساعة

برشلونة ينجح في حسم صفقته الأولى بعقد يمتد لـ 5 سنوات

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

منذ أقل من ساعتين

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ يوم

عاجل - نجم الترجي يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ أقل من ساعتين

رئيس الوزارء: السماح بإقامة الصلوات في المساجد وصلاة التراويح.. بشرط

منذ أقل من ساعتين

نجم بيراميدز يرفض التجديد من أجل الانضمام إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على مجموعة مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعتين

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

منذ حوالي 10 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:42 م

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

07:30 م

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

03:45 م

برشلونة ينجح في حسم صفقته الأولى بعقد يمتد لـ 5 سنوات

07:00 م

فرجاني ساسي يفاجئ الزمالك بقرار مثير

08:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان