نجم بيراميدز يرفض التجديد من أجل الانضمام إلى الأهلي

رفض أحمد توفيق، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تجديد عقده مع الفريق السماوى، وطلب تأجيل فتح الملف لنهاية الموسم الجاري.





ومن المقرر أن ينتهي عقد أحمد توفيق مع بيراميدز نهاية الموسم الحالى، ويحق له التوقيع لأى فريق دون العودة لإدارة الفريق السماوي.





حيث كشف مصدر مطلع، أن أحمد توفيق عرض على إدارة الأهلى الانتقال لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد المصدر، أن أحمد توفيق ينتظر حسم موقفه من جانب الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله مع نادي بيراميدز.



