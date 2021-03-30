استشاري تغذية: مريض السمنة يُعاني نفسياً ولا يجب التنمر عليه

قالت الدكتورة دعاء سهيل، استشاري التغذية العلاجية، إن مريض السمنة يُعاني بصورة كبيرة من الناحية النفسية، ولذلك لا يجب أن يقوم أي شخص بالتنمر عليه، معقبة: "لازم يكون عندنا رحمة ببعض، مش ذنب مريض السمنة أنه مصاب بهذا المرض".



وأضافت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن الطفل الذي يُصاب بمرض السمنة، ويتقدم به العمر وهو يعاني من زيادة الوزن، فسيعاني من مشكلة كبيرة في المستقبل، لأن التخلص من هذه الدهون في الكبر يكون صعب.



وتابعت: "الدهون المتراكمة التي تكونت على فترات متباعدة تكون عنيدة للغاية"، معقبة: "الدهون القديمة تكون متماسكة، ومن الصعب تفتيتها"، مشيرة إلى أن وعي الشباب بمخاطر مرض السمنة زاد بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، خاصة وأن الشباب يريد أن يعيش سنه.

