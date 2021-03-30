رد فعل بايرن ميونخ على غياب ليفاندوفسكي عن مواجهتي باريس

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، في بيان رسمي، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، عن طبيعة إصابة روبيرت ليفاندوفسكي ومدة غيابه، بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده.





وقال النادي البافاري في بيانه الرسمي:" يعاني روبرت ليفاندوفسكي من تمدد في الرباط في ركبته اليمنى، وسيغيب مهاجم بايرن ميونيخ لمدة أربعة أسابيع ".

وتعرض ليفاندوفسكي للإصابة خلال فوز منتخب بلاده على أندورا 3-0 في تصفيات كأس العالم، حيث سجل هدفين، وخرج في الدقيقة " 60 " من زمن اللقاء.

وأصبح من المؤكد غياب ليفاندوفسكي عن مواجهتي باريس سان جيرمان، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتلقى العملاق البافاري ضربة قوية بغياب هدافه.