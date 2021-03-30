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الانتهاء من 3 محطات للصرف الصحي بالتل الكبير في الإسماعيلية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، أنه تم الانتهاء من ثلاث محطات للصرف صحي وهي محطة صرف صحي البكارشه، ومحطة صرف صحي أبو عيادة، ومحطة صرف صحي الجزيرة الخضراء، والتي وصلت نسب التنفيذ بهم ٩٥%، وجاري أطلاق التيار الكهرباء لبدء التشغيل التجريبي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للمياه والصرف الصحي، ووجه محافظ الاسماعيلية بسرعة الانتهاء من تجارب التشغيل طبقًا للمواصفات الفنية المطلوبة.

وعلى جانب أخر تابع محافظ الإسماعيلية أعمال تغطية مصرف بطول 55 متر بمدخل البكارشة بقرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، يأتي ذلك بهدف ترشيد إستهلاك المياه، من خلال تنفيذ مشروعات تغطية البنية التحتية المائية ضمن المشروع القومي لتبطين وتطهير وتغطية المصارف بنطاق الجمهورية.

وفي سياق متصل قامت الوحدة المحلية بمركز التل الكبير بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمتابعة إصلاح خط الصرف بعزبة أبوحليفة التابعة لقرية أبو عاشور وتم إصلاح العطل بقرية أبو عاشور.

كما استجاب رئيس مركز ومدينة التل الكبير لأهالي مناطق عزبة اللبن بتغيير خط الصرف المؤدي للمساكن بالتعاون مع الشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وذلك بأستبدال مواسير جديدة بطول 18 مترا، كما تم بتغيير 350 متر مواسير اسبستوس بعزبة جود بقرية الضبعية.

وعلى جانب أخر ورد بلاغ لحي ثان بكسر ماسورة مياه الشرب بالطريق الدائري، وتم صيانة كسر ماسورة مياه شرب قطر 300 ميليمتر وتغير مواسير ومحبس بالمسطح الأيمن على الطريق الدائري وذلك بالتعاون مع مرفق مياه قناة السويس.

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