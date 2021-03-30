الفنان الأردني عمر العبد اللات: مصر لها فضل علينا وعلى الجميع



هنأ الفنان الأردني عمر العبد اللات، مصر وقيادتها على تعويم السفينة الجائحة، قائلًا: "مصر لها فضل على الجميع ونقدر قيمة هذه الدولة العظيمة الغالية".



وتابع "العبد اللات"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"،: "مصر لها فضل كبير علينا وعلى الجميع ولا أحد يستطيع إنكار هذا الفضل، الله يطول عمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويقويه".



واستكمل: "مصر الشقيقة الغالية أفضل بلد على العالم.. كنت على ثقة من قدرة المصريين على تعويم السفينة الجائحة".

