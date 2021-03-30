عاجل.. بيان ناري من نادي الزمالك

رفضت اللجنة المكلفة بادارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز القرارات الصادرة عن اتحاد كرة السلة حول أحداث مباراة الزمالك والأهلي التي لم تقم بصالة نادي الزمالك أمس الإثنين.





وتطالب اللجنة باعتبار النادي الأهلي هو المتسبب في عدم اتمام المباراة لامتناعه عن خوض المباراة وتطبيق اللائحة عليه واعتبار الزمالك فائزا بنتيجة المباراة.





كما ترفض اللجنة قرار نقل مباراة للفريق خارج ملعبة بالنادي.





وأخيرا ترفض اللجنة الغرامة المالية الموقعة علي النادي دون مبرر.





وفي سياق آخر، تؤكد اللجنة انها ستتخذ كل الخطوات التي تضمن الحفاظ على حقوق النادي.



