هاني الناظر يوضح العلاقة بين الإصابة بكورونا والأمراض الجلدية

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إنه توجد حالات يظهر عليها طفح جلدي مع بدء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وأضاف هاني الناظر، سيد خليفة خلال برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه أحمد موسى على قناة « صدى البلد»، أن هناك حالات يظهر عليها تورم وإحمرار في الأطراف مع بدء الإصابة بالفيروس التاجي، لافتَا إلى أن هناك الكثير من المتعافين من كورونا، يظهر عليهم أعراض مختلفة كالطفح الجلدي والهرش.



وأكد أستاذ الأمراض الجلدية، أن مصر لازالت في الموجة الثانية من كورونا،موضحا إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة أعداد المصابين بالوباء نظرا لعدم إلتزام الكثيرين بالإجراءات الاحترازية.



وناشد هاني الناظر، المواطنين بالنزول لشراء مستلزمات شهر رمضان، من الآن بدلا من الانتظار حتى الأيام الأخيرة من شهر شعبان منعا للتكدس والزحام، وخشية تفشي الفيروس، كما طالب الأسر المصرية بعدم إقامة الموائد والعزائم حرصا على صحة المواطنين.



ويرى هاني الناظر، أن مصر قادرة على عدم الدخول في موجة كورونا ثالثة، إذا حافظنا على إجراءات التباعد.



كما أكد هاني الناظر، على سعادته الغامرة بنجاح مصر في تعويم السفينة البنمية، موضحا أنه شعر بنصر جديد يعادل انتصار أكتوبر العظيم الذي شارك فيه من قبل وهو ما جعله دموعه تنهمر فرحا بالانجاز الذي تم، مشددا أن المواطن الذي لم يشعر بحجم هذا الانجاز مطالب بالكشف على قواه العصبية.

