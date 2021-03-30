عاجل.. إصابة صفاء الطوخي بكورونا

أعلنت الفنانة صفاء الطوخي عن إصابتها بفيروس كورونا وذلك من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتبت "الطوخي" قائله: " إيجابي كورونا".



تشارك في بطولة مسلسل "ولاد ناس" تأليف وإخراج هانى كمال، الذى انطلق تصويره قبل أسبوعين لعرضه فى شهر رمضان المقبل مع عدد من الفنانين منهم صبرى فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقى، وفاء صادق، إيهاب فهمى وصفاء الطوخى، وأحمد صيام ومحمد عز ومحمود حجازى، وفريد النقراشى، وناصر سيف.