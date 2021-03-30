دبلوماسي سابق: السيسي أكد ثبات الموقف المصري فيما يتعلق بسد النهضة



قال السفير هاني خلاف، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية الأسبق، إن ما أضيف من لقاءات تمت في القاهرة والسودان حول الترتيبات الخاصة بأزمة سد النهضة سيكون له دور في فهم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من ثبات الموقف المصري وتأكيده على أنه لا مساس بنقطة مياه واحدة من نهر النيل كان لنا فيها حق.



وأضاف "خلاف"، خلال حواره مع برنامج "المشهد" تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبد الحميد المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الثلاثاء، أننا نقوى بوجود اطراف اخرى بدأت تتفهم موقفنا وتتفهم حقوقنا، واللقاءات التي تمت مع المبعوث الأمريكي والاوروبي تؤكد ذلك، ويصل إلينا مشروعات عمل يمكن ان تفتح الطريق أمام التفاوض والحل السلمي.



وتابع، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية الأسبق، أن هناك تطور في معالجتنا للازمات أننا أصبحنا أكثر قدرة على مواجهة العالم بالحقائق والتعامل بالمنطق العقلاني الكافي لإقناع العالم بما لم يكونوا يقتنعوا به من قبل اذا تمسكنا بشعارات جوفاء وعبارات رنانة.