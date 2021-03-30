Advertisements

التنمية المحلية تكشف عن آلية الوزارة لتطبيق قرارات الحكومة الاحترازية في شهر رمضان

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
كشف خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن آلية الوزارة لتطبيق قرارات الحكومة الجديدة في شهر رمضان المبارك بناء على توصيات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وقال "قاسم" في حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء يتم متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بنسبة الـ50% إشغال في المقاهي والمطاعم والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأكد على ضرورة استخدام الأدوات أحادية الاستخدام بالنسبة للمطاعة، مستطردًا "هذا ليس تضييق لأنه في ظل الجائحة لو حد موجود ومريض من الممكن أن يؤثر على الكل سلبا".

وتابع "جاءت هذه القرارات للحفاظ على صحة المواطن المصري حتى يكون بخير، وسيتم اعتبارًا من السبت 17 أبريل بدء تنفيذ المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم".

أخبار تهمك

عاجل.. بيان ناري من نادي الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة ينجح في حسم صفقته الأولى بعقد يمتد لـ 5 سنوات

منذ حوالي 3 ساعات

فرجاني ساسي يفاجئ الزمالك بقرار مثير

منذ ساعتين

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

بأمر بيريز.. ريال مدريد يعلن أسماء الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ يوم

نجم بيراميدز يرفض التجديد من أجل الانضمام إلى الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

خبير يكشف السبب الحقيقي لبناء سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة و نصف

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يصدم كهربا من جديد

منذ أقل من نصف ساعة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الشهيد الــ(422).. "الأطباء" تنعي استشاري باطنة بالهيئة الطبية بالسكة الحديد

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:42 م

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

03:45 م

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

07:30 م

نجم بيراميدز يرفض التجديد من أجل الانضمام إلى الأهلي

09:01 م

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان