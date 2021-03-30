التنمية المحلية تكشف عن آلية الوزارة لتطبيق قرارات الحكومة الاحترازية في شهر رمضان

كشف خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن آلية الوزارة لتطبيق قرارات الحكومة الجديدة في شهر رمضان المبارك بناء على توصيات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.



وقال "قاسم" في حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء يتم متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بنسبة الـ50% إشغال في المقاهي والمطاعم والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.



وأكد على ضرورة استخدام الأدوات أحادية الاستخدام بالنسبة للمطاعة، مستطردًا "هذا ليس تضييق لأنه في ظل الجائحة لو حد موجود ومريض من الممكن أن يؤثر على الكل سلبا".



وتابع "جاءت هذه القرارات للحفاظ على صحة المواطن المصري حتى يكون بخير، وسيتم اعتبارًا من السبت 17 أبريل بدء تنفيذ المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم".



