العثور على جثة مشوهة مجهولة الهوية في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثة مشوهة المعالم، مجهولة الهوية، في قرية العليقات، بمركز قوص، جنوب المحافظة.



وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا يفيد عثور أهالي قرية العليقات، بدائرة مركز قوص، على جثة مجهولة الهوية، ومشوهة المعالم، بعدما نهشتها الكلاب والحيوانات الضالة.



تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي أمرت المباحث بتكثيف تحرياتها للتوصل الى صاحب الجثمان وأسباب الحادث.

