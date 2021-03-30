كشف حساب موسيماني مع الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني









يستعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لعودة المنافسات مرة أخرى من أجل استكمال مشواره المميز مع الأحمر وتأكيد التأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حصد لقب الموسم الماضي.





موسيماني لم يخسر مع الأهلي في آخر 4 مباريات في جميع المسابقات، بعد التعثر في بعض اللقاءات، ويأمل في أن يحقق الفوز أمام المريخ السوداني في اللقاء المقبل يوم الثالث من شهر أبريل القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، للصعود إلى الدور المقبل.





وقاد موسيماني الأهلي في 30 مباراة حتى الآن، فاز في 23 لقاء، وتعادل في 5 آخرين، وخسر في لقائين فقط، في جميع المسابقات.





وسجل لاعبو الأهلي 61 هدف في جميع المسابقات تحت قيادته، فيما دخل مرمى الفريق 18 هدف.





وحصد بيتسو موسيماني منذ توليه مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، بالإضافة إلى المركز الثالث في كأس العالم للأندية.



