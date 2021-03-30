عبد المنعم سعيد: تصريح السيسي حول سد النهضة رسالة للمجتمع الدولي



قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب وعضو مجلس الشيوخ، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول سد النهضة الإثيوبي هامة وتقاس بموازين هامة فهناك فرق بين ما هو تهديد وما هو إنذار وما هو تحذير، منوهًا بأن أهم ما في كلمة الرئيس التحدي بقوله اللي عايز يجرب يجرب، وهذا التصريح رفع درجة حرارة حفاظ مصر على الحقوق المائية درجتين ثلاثة، لكنه لم يضيف تهديد وإنما هو مجرد تحذير.



وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع برنامج "المشهد" تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبد الحميد المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الثلاثاء، أن السيسي يقول للمجتمع الدولي بأننا لن نُترك في مفاوضات سد النهضة 10 سنوات أخرى، وهي الرسالة الحقيقية التي ينتظر أن يكون لها أصداء.



واعتبر، أن رسم الرئيس السيسي خطوط حمراء في الأزمة الليبية كان له دور في تبريد الموقف وتهدئته.