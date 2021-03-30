منتخب السعودية يكتسح فلسطين بالخمسة في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر

حق منتخب السعودية فوزًا عريضًا نظيره الفلسطيني 5-0 يوم الثلاثاء على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.





وسجل ياسر الشهراني (37) وفهد المولد (43) وصالح الشهري (52 و58) وسالم الدوسري (88 من ضربة جزاء) أهداف الفوز لمنتخب السعودية.





وتربع منتخب السعودية على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، مقابل 9 نقاط لأوزبكستان و7 لسنغافورة و5 لليمن و4 لفلسطين.





ومالت الأفضلية خلال الشوط الأول لصالح المنتخب السعودي الذي حاول الضغط على المرمى، في حين اعتمد لاعبو فلسطين على شن الهجمات المرتدة السريعة.





ونجح منتخب السعودية في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 37 بواسطة ياسر الشهراني الذي تابع الكرة المرتدة من الحارس الفسطيني توفيق علي إثر تمريرة عرضية من الجهة اليمنى، وحولها برأسه في الشباك.





ومنح هذا الهدف المزيد من الثقة للاعبي السعودية الذي سجلوا الهدف الثاني مستغلين خطأ الدفاع الفلسطيني في إبعاد الكرة، ليسجل فهد المولد الذي سدد الكرة في المرة الأولى وتصدى لها حارس فلسطين لكنه عاد وتابعها مرة ثانية بالمرمى (43).





وتواصلت أفضلية أصحاب الأرض في بداية الشوط الثاني ليضيفوا الهدف الثالث بعدما انطلق سلطان الغنام في العمق ومرر إلى صالح الشهري ليتقدم داخل المنطقة ويسدد على يمين الحارس توفيق علي (52).





وعاد الشهري ليضيف الهدف الرابع بعدما استلم تمريرة سالم الدوسري داخل المنطقة وواجه الحارس ليسدد بثقة في الشباك (58).





وأضاف الدوسري الهدف الخامس للسعودية من ضربة جزاء نفذها على يمين الحارس في الدقيقة 88.





وكان الفريقين تقابلا في الجولة الرابعة حيث تعادلا 0-0 في الرام خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019.





ويتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل أربعة فرق تحصل على المركز الثاني.



