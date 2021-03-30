Advertisements

منتخب السعودية يكتسح فلسطين بالخمسة في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
Advertisements
حق منتخب السعودية فوزًا عريضًا نظيره الفلسطيني 5-0 يوم الثلاثاء على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجل ياسر الشهراني (37) وفهد المولد (43) وصالح الشهري (52 و58) وسالم الدوسري (88 من ضربة جزاء) أهداف الفوز لمنتخب السعودية.

وتربع منتخب السعودية على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، مقابل 9 نقاط لأوزبكستان و7 لسنغافورة و5 لليمن و4 لفلسطين.

ومالت الأفضلية خلال الشوط الأول لصالح المنتخب السعودي الذي حاول الضغط على المرمى، في حين اعتمد لاعبو فلسطين على شن الهجمات المرتدة السريعة.

ونجح منتخب السعودية في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 37 بواسطة ياسر الشهراني الذي تابع الكرة المرتدة من الحارس الفسطيني توفيق علي إثر تمريرة عرضية من الجهة اليمنى، وحولها برأسه في الشباك.

ومنح هذا الهدف المزيد من الثقة للاعبي السعودية الذي سجلوا الهدف الثاني مستغلين خطأ الدفاع الفلسطيني في إبعاد الكرة، ليسجل فهد المولد الذي سدد الكرة في المرة الأولى وتصدى لها حارس فلسطين لكنه عاد وتابعها مرة ثانية بالمرمى (43).

وتواصلت أفضلية أصحاب الأرض في بداية الشوط الثاني ليضيفوا الهدف الثالث بعدما انطلق سلطان الغنام في العمق ومرر إلى صالح الشهري ليتقدم داخل المنطقة ويسدد على يمين الحارس توفيق علي (52).

وعاد الشهري ليضيف الهدف الرابع بعدما استلم تمريرة سالم الدوسري داخل المنطقة وواجه الحارس ليسدد بثقة في الشباك (58).

وأضاف الدوسري الهدف الخامس للسعودية من ضربة جزاء نفذها على يمين الحارس في الدقيقة 88.

وكان الفريقين تقابلا في الجولة الرابعة حيث تعادلا 0-0 في الرام خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019.

ويتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل أربعة فرق تحصل على المركز الثاني.

أخبار تهمك

خبير يكشف السبب الحقيقي لبناء سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة ينجح في حسم صفقته الأولى بعقد يمتد لـ 5 سنوات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيان ناري من نادي الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 14 ساعة

فرجاني ساسي يفاجئ الزمالك بقرار مثير

منذ أقل من ساعتين

نجم بيراميدز يرفض التجديد من أجل الانضمام إلى الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ يوم

الشهيد الــ(422).. "الأطباء" تنعي استشاري باطنة بالهيئة الطبية بالسكة الحديد

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

بأمر بيريز.. ريال مدريد يعلن أسماء الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موسيماني يصدم كهربا من جديد

منذ أقل من نصف ساعة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:42 م

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

03:45 م

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

07:30 م

نجم بيراميدز يرفض التجديد من أجل الانضمام إلى الأهلي

09:01 م

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان