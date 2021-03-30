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تزيين موكب المومياوات المليكة بـ”علم مصر” (صور)

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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زُين سور طريق مصر القديمة، التابع لمسار نقل المومياوات المليكة من المتحف المصري إلى متحف الحضارات بالعلم المصري.


وقامت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بسد فتحات السور بالعلم المصري، بجانب الرسومات الفرعونية الموجود على السور ليضيف مظهرًا جماليًا لموكب سير المومياوات.



ومن ناحيته شدد اللواء خالد عبدالعال، على الانتهاء الكامل من رفع كفاءة المسار بما يليق مع الحدث العالمي وكلف بإزالة كافة التشوهات وإعادة طلاء العقارات الواقعة على طول المسار ورفع كفاءة الإنارة والطرقات.

جاءت الأعمال تنفيذًا لتكليفات اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة العاصمة، وأشاد رئيس الهيئة بدور رجال الهيئة في رفع كفاءة مسار نقل المومياوات الملكية.
تزيين موكب المومياوات المليكة بـ”علم مصر” (صور)
تزيين موكب المومياوات المليكة بـ”علم مصر” (صور)
تزيين موكب المومياوات المليكة بـ”علم مصر” (صور)
تزيين موكب المومياوات المليكة بـ”علم مصر” (صور)
تزيين موكب المومياوات المليكة بـ”علم مصر” (صور)
تزيين موكب المومياوات المليكة بـ”علم مصر” (صور)
تزيين موكب المومياوات المليكة بـ”علم مصر” (صور)
تزيين موكب المومياوات المليكة بـ”علم مصر” (صور)
تزيين موكب المومياوات المليكة بـ”علم مصر” (صور)
تزيين موكب المومياوات المليكة بـ”علم مصر” (صور)

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