محمد عز العرب: كلمة السيسي حول سد النهضة إصرار على الانتصار



قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات، إن التحرك الخارجي المصري لا يمكن فصله عن الثبات المصري في الداخل، منوهًا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد منذ توليه أنه يسعى للحفاظ على بقاء الدولة المصرية، لكون التهديدات الخارجية مرتبطة بالوضع الداخلي بشكل كبير.



وأضاف "عز العرب"، خلال حواره مع برنامج "المشهد" تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبد الحميد المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا تشكل تهديد للأمن القومي المصري بإصرارها على الملء الثاني لسد النهضة.



ونوه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات، أن مصر لم تعد دولة مستباحة مثلما كانت خلال فترة الارتباك، فمصر تشهد عملية انعاش بشكل كبير، وتصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول سد النهضة توجيه رسالة من أزمة قناة السويس لإثيوبيا تتمثل في الإصرار على الانتصار.