محافظ القاهرة يتفقد مواقع العمل لمبادرة جمل مدينتك .. و حزين يوجه الشكر

تفقد السيد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة مواقع العمل لمبادرة جمل مدينتك امس الإثنين بمواقع العمل لشباب العاصمة بمنطقة مصر القديمة مركز شباب عين الصيرة واعمال الدهانات والتجميل التى تتم بالمنطقة ومنطقة الفسطاط والطريق المؤدى إلى متحف الحضارة بحضور السيد الدكتور سيد حزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة والذى اكد اننا جميعا لن ندخر أى جهد من أجل مصرنا الغالية مؤكدا اننا خلف قيادتنا السياسية على قلب رجل واحد من أجل مصر العزة والكرامة التاريخ والريادة عنوان المحبة ورسالات السلام مشيرا إلى ان المبادرة تأتى برعاية ودعم كامل من السيد الوزير الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والسيد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والتى أنطلقت فعالياتها صباح الجمعة 19 مارس من ميدان عابدين امام ديوان عام محافظة القاهرة فى مؤتمر إعلامى شامل عبر وسائل الإعلام كافة حيث أعطى سيادة المحافظ إشارة البدء لكافة مراكز شباب العاصمة وعددها 76 مركزا شبابيا بالبدء عبر شاشة الفيديو كونفرانس لكافة المراكز لتنطلق الفعاليات حتى يوم 5 ابريل القادم بحضور لفيف من القيادات وابناء مراكز الشباب والإدارات المركزية الطلائع والشباب والتدريب والرياضة وإدارة الأزمات فى عروض فنية والكشافة والمرشدات وابناء البرلمان فى مشهد يليق بأسم ومكانة العاصمة عبر وسائل الإعلام وأكد

د: حزين أن المبادرة تأتى متزامنة مع أكبر حدث عالمى وهو نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير قلب العاصمة القاهرة إلى متحف الحضارات بمصر القديمة وهو حدث عالمى تاريخى يحمل معانى كثيرة من قلب مصر مهد التاريخ وعنوان الحضارات فى ظل رسالة يعبر من خلالها ابناء مراكز الشباب عن روح الحب لوطنهم وتقديم رسالة تحمل معنى التجميل وثقافة العمل من خلال دور ميدانى بالعمل الذى يتزامن مع اكبر حدث عالمى تاريخى من قلب العاصمة القاهرة صرح بذلك جمال مصرى مدير عام المركز الإعلامى بالمديرية فى ظل متابعات عبر وسائل الإعلام كافة والإذاعات والمواقع الإلكترونية والصحف والفضائيات ووجه د: سيد حزين وكيل الوزارة الشكر والتقدير والإمتنان لمعالى الوزير الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومعالى الوزيرخالد عبد العال محافظ القاهرة لدعم سيادتهم الكامل والشامل ومامن شأنه تذليل كافة الصعاب ودعم مراكز وهيئات العاصمة الشامل وماتشهدة مراكز الشباب من اعمال تطوير شامل لم تشهده ساحة العمل الشبابى عبر تاريخها من تطوير مؤكدا اننا فى خدمة الجميع مؤكدا دور مراكز الشباب مجتمعيا فى خدمة الوطن الغالى مصر داعيا الجميع للإنضمام

إلى مراكز الشباب والمشاركة فى كافة صور النشاط التى تقدم لكل أفراد الأسرة وذوى الهمم والقدرات والفتاة والمرأة المصرية ومشهد يؤكد واقع يتغير نحو الأفضل بمايليق ومصر الحضارة والتاريخ