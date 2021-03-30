انفوجراف انفوجراف Advertisements قرارات الحكومة لشهر رمضان الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:49 م Advertisements قرارات الحكومة لشهر رمضان أخبار تهمك فرجاني ساسي يفاجئ الزمالك بقرار مثير منذ أقل من ساعتين تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي منذ حوالي 12 ساعة عاجل.. بيان ناري من نادي الزمالك منذ ساعة و 17 دقيقة رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة منذ حوالي 14 ساعة صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي منذ حوالي 11 ساعة أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل منذ حوالي 7 ساعات الشهيد الــ(422).. "الأطباء" تنعي استشاري باطنة بالهيئة الطبية بالسكة الحديد منذ حوالي 5 ساعات خبير يكشف السبب الحقيقي لبناء سد النهضة (فيديو) منذ ساعة و نصف موسيماني يصدم كهربا من جديد منذ أقل من نصف ساعة بأمر بيريز.. ريال مدريد يعلن أسماء الراحلين في الميركاتو الصيفي منذ حوالي 3 ساعات عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان منذ حوالي 3 ساعات برشلونة ينجح في حسم صفقته الأولى بعقد يمتد لـ 5 سنوات منذ حوالي 3 ساعات وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا منذ يوم عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان منذ ساعتين و 43 دقيقة نجم بيراميدز يرفض التجديد من أجل الانضمام إلى الأهلي منذ ساعة و 25 دقيقة عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي منذ حوالي 13 ساعة Advertisements