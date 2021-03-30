فارزق الباز: العلم والمعرفة أخرجا السفينة الجائحة بقناة السويس

قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، ومدير مركز الاستسعار عن بعد بجامعة بوستن، إن العلم تدخل تدخلًا كبيرًا في إخراج السفينة الجانحة بقناة السويس.



وأضاف "الباز"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه بدون العلم والمعرفة والجهد المتميز لن نستطع تعويم السفينة، ولأصبحت مصيبة للعالم كله.



ولفت إلى أن القادة لم يتدخلوا مثل الرئيس السيسي ورئيس هيئة قناة السويس، بل تركوا المسألة في يد أصحاب الخبرة، متابعًا: "الرئيس السيسي لم يتدخل، ترك الناس الصح تعمل الصح"، مستكملًا: "لا بد من الإشادة بإدارة قناة السويس والعاملين بها بعد تعوم السفينة الجانحة".

