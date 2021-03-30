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أستاذ موارد مائية: الشح المائي هو المشكلة الأساسي التي تواجه مصر

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:14 م
الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم
أمنية فوزي
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قال الدكتور هاني سويلم، أستاذ إدارة الموارد المائية والتنمية في جامعة آخن بألمانيا، إن الشح المائي هو المشكلة الأساسية التي نواجهها، ولدينا فجوة غذائية، تجعلنا نستورد حوالي 60% من الغذاء؛ بسبب عدم وجود مياه كافية لزراعته، معلقًا: "لو متوفرة مياه كنا قدرنا نزرع الصحراء".

وأوضح "سويلم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن عجز المياه هي المشكلة الأساسية التي تواجهنا، متابعًا: "جميعنا مسؤولين عن ترشيد استهلاك المياه، وعلى الدولة تحفيز المواطن لذلك".

ونوه بأن نظام الري المصري متميز بكونه "مغلق"، ويتم تجميع المياعه الزائدة عبر المصارف، لافتًا إلى أن محطة معالجة بحر البقر تعد من المحطات الأكبر عالميًا.

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