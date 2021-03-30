Advertisements

جربي مقشر الشوفان لبشرة مشرقة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
Advertisements
يعتبر تقشير البشرة من أهم خطوات العناية بالبشرة والحفاظ على جمالها ونضارتها، ويعتبر أفضل مقشر هو مقشر الشوفان حيث يعطي نتائح فعاله، وإليكم أفضل الخلطات لتطبيقه:

مقشر الشوفان والماء

المكونات
ملعقتان كبيرتان من الشوفان.
ملعقة كبيرة من الماء الدافئ.

طريقة التحضير والإستخدام:
نضيف الماء للشوفان ونخلطه جيدًا، ونبلّل الوجه بالماء، وندلّك الوجه بمقشّر الشوفان بحركات دائرية مدة عشر دقائق. ثم، نغسل الوجه بالماء الدافئ، وننشّف البشرة بواسطة فوطة ناعمة، ونرطّب الوجه باستخدام كريم مرطّب.

مقشّر الشوفان واللوز المطحون

المُكوِّنات:
نصف كوب من دقيق الشوفان المطحون.
نصف كوب من اللوز المطحون.
كمية مناسبة من الماء، أو ماء الورد.
كمية مناسبة من الحليب للبشرة الجافة.
كمية مناسبة من البندق السحري للبشرة الدهنية.

طريقة التحضير والإستخدام:
توضع المُكوِّنات الجافة داخل الوعاء ويتم خلطها، وأخذ حوالي ملعقة كبيرة ونصف من المُكوِنات الجافة المخلوطة، وإضافة القليل من السائل المناسب إليها، وترك المُكوّنات الجافة جانبًا ليمتص الشوفان السائل.
وضع المزيج على الوجه مع الفرك بلطف، ومن ثم شطف الوجه بالماء الدافئ.

أخبار تهمك

نجم بيراميدز يرفض التجديد من أجل الانضمام إلى الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. بيان ناري من نادي الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 13 ساعة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

فرجاني ساسي يفاجئ الزمالك بقرار مثير

منذ ساعتين

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ يوم

الشهيد الــ(422).. "الأطباء" تنعي استشاري باطنة بالهيئة الطبية بالسكة الحديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

خبير يكشف السبب الحقيقي لبناء سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة و نصف

موسيماني يصدم كهربا من جديد

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

منذ حوالي 11 ساعة

بأمر بيريز.. ريال مدريد يعلن أسماء الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة ينجح في حسم صفقته الأولى بعقد يمتد لـ 5 سنوات

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:42 م

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

03:45 م

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

07:30 م

نجم بيراميدز يرفض التجديد من أجل الانضمام إلى الأهلي

09:01 م

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان