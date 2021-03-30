جربي مقشر الشوفان لبشرة مشرقة

يعتبر تقشير البشرة من أهم خطوات العناية بالبشرة والحفاظ على جمالها ونضارتها، ويعتبر أفضل مقشر هو مقشر الشوفان حيث يعطي نتائح فعاله، وإليكم أفضل الخلطات لتطبيقه:





مقشر الشوفان والماء





المكونات

ملعقتان كبيرتان من الشوفان.

ملعقة كبيرة من الماء الدافئ.





طريقة التحضير والإستخدام:

نضيف الماء للشوفان ونخلطه جيدًا، ونبلّل الوجه بالماء، وندلّك الوجه بمقشّر الشوفان بحركات دائرية مدة عشر دقائق. ثم، نغسل الوجه بالماء الدافئ، وننشّف البشرة بواسطة فوطة ناعمة، ونرطّب الوجه باستخدام كريم مرطّب.





مقشّر الشوفان واللوز المطحون





المُكوِّنات:

نصف كوب من دقيق الشوفان المطحون.

نصف كوب من اللوز المطحون.

كمية مناسبة من الماء، أو ماء الورد.

كمية مناسبة من الحليب للبشرة الجافة.

كمية مناسبة من البندق السحري للبشرة الدهنية.





طريقة التحضير والإستخدام:

توضع المُكوِّنات الجافة داخل الوعاء ويتم خلطها، وأخذ حوالي ملعقة كبيرة ونصف من المُكوِنات الجافة المخلوطة، وإضافة القليل من السائل المناسب إليها، وترك المُكوّنات الجافة جانبًا ليمتص الشوفان السائل.

وضع المزيج على الوجه مع الفرك بلطف، ومن ثم شطف الوجه بالماء الدافئ.