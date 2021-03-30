محمد بن سلمان: أرامكو وسابك ستمثلان 60% من الاستثمارات البالغة 5 تريليونات ريال

أعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء أن كلا من أرامكو وسابك ستمثلان 60% من الاستثمارات البالغة 5 تريليونات ريال لشركات القطاع الخاص في ظل برنامج جديد.

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن مجموع استثمارات برنامج الشراكة الجديد "شريك" سيبلغ 12 تريليون ريال حتى عام 2030.

وأكد أن "بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر يعد من الأولويات الوطنية للمملكة، لما يمثله من أهمية ودور حيوي، بصفته شريكا رئيسا، في ازدهار وتطور اقتصاد المملكة".

وأضاف :"ندشن اليوم حقبة جديدة أكثر قوة من حيث التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بإعلاننا عن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، بهدف دعم الشركات المحلية، وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال بنهاية عام 2030".

وتابع: "أن المملكة ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع 3 تريليونات ريال، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، كما أعلن مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى 4 تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وسيعلن عن تفاصيلها قريبا".