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وكيل صحة الدقهلية يناقش مع مديري الإدارات أعمال المبادرة الرئاسية لدعم المرأة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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اجتمع الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، بمديري الإدارات الفنية والصحية لمناقشة أعمال المبادرة الرئاسية لدعم المرأة المصرية وناقش وكيل الصحة الحلول المقترحة للوصول للمستهدف المطلوب والوقوف على كافة المعوقات ومعالجتها لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة بشكل جيد.

يذكر أن المبادرة تقدم خدماتها الطبية والتوعوية بعدد حوالي 500 منشأة طبية على مستوى المحافظة حيث يتم الكشف وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم التوعية بالعادات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المرأة.
وكيل صحة الدقهلية يناقش مع مديري الإدارات أعمال المبادرة الرئاسية لدعم المرأة
وكيل صحة الدقهلية يناقش مع مديري الإدارات أعمال المبادرة الرئاسية لدعم المرأة
وكيل صحة الدقهلية يناقش مع مديري الإدارات أعمال المبادرة الرئاسية لدعم المرأة
وكيل صحة الدقهلية يناقش مع مديري الإدارات أعمال المبادرة الرئاسية لدعم المرأة
وكيل صحة الدقهلية يناقش مع مديري الإدارات أعمال المبادرة الرئاسية لدعم المرأة
وكيل صحة الدقهلية يناقش مع مديري الإدارات أعمال المبادرة الرئاسية لدعم المرأة
وكيل صحة الدقهلية يناقش مع مديري الإدارات أعمال المبادرة الرئاسية لدعم المرأة
وكيل صحة الدقهلية يناقش مع مديري الإدارات أعمال المبادرة الرئاسية لدعم المرأة
وكيل صحة الدقهلية يناقش مع مديري الإدارات أعمال المبادرة الرئاسية لدعم المرأة
وكيل صحة الدقهلية يناقش مع مديري الإدارات أعمال المبادرة الرئاسية لدعم المرأة

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