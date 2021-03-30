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لأول مرة.. مبروك عطية مذيع برنامج حواري مع النجوم

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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انتهى الدكتور مبروك عطية عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر من تصوير حلقات برنامجه الجديد من إنتاج شركَتَيّ "فيجينيرز/دبي" و"يوتا ميديا برودكشنز/مصر" .

برنامج الدكتور مبروك عطية يعد التجربة الأولى التي يقدم فيها عطية برنامجا على كرسي المذيع مع استضافة نجوم وشخصيات عامة.

ومن أبرز ضيوف برنامجه الفنانات وفاء عامر وشيماء سيف وانتصار و بدرية طلبة ومطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال.

والفنانون محمد ثروت وإسلام إبراهيم وعدد كبير من الشخصيات العامة والمشاهير .

برنامج عطية من نوعية البرامج الاجتماعية الحوارية بخلطة جديدة تماما على سوق البرامج في مصر .

من جانبه أكد المُنتِج عبد الرحمن الزيّاني من شركة فيجينيرز الإماراتيّة وشروق العطّار المنتج المنفذ والمدير التنفيذي لشركة يوتا ميديا برودكشنز أن البرنامج يحتوي على مفاجآت ضخمة وبصدد عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

 ومن المقرر الإعلان لاحقًا عن اسم البرنامج وتفاصيل فقراته المُختلفة وكذلك فريق العمل القائم عليه، الأمور التي تتضمّن مفاجآت سارّة للجمهور العربي.

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