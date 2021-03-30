وزير الآثار يكشف هدف نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة في الفسطاط، قائلًا: "نظهر جمال القاهرة بشكل مضئ ومبهر وحضاري"، مؤكدًا أنه سيتم نقلهم بطريقة لائقة كلها احترام وهيبة.



وأضاف "العناني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هناك عدد ضخم من وكالات الأنباء العالمية والصحافة العالمية لتغطية الحدث.



وأوضح أن هدف نقل المومياوات إلى متحف الحضارة في الفسطاط هو تنويع أماكن الآثار، وأن يذهب السائح إلى الثلاثة متاحف، ومن ثم تطويل وقت زيارته.

