Advertisements

وزير الآثار يكشف هدف نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة في الفسطاط، قائلًا: "نظهر جمال القاهرة بشكل مضئ ومبهر وحضاري"، مؤكدًا أنه سيتم نقلهم بطريقة لائقة كلها احترام وهيبة.

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هناك عدد ضخم من وكالات الأنباء العالمية والصحافة العالمية لتغطية الحدث.

وأوضح أن هدف نقل المومياوات إلى متحف الحضارة في الفسطاط هو تنويع أماكن الآثار، وأن يذهب السائح إلى الثلاثة متاحف، ومن ثم تطويل وقت زيارته.

أخبار تهمك

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بيان ناري من نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ يوم

فرجاني ساسي يفاجئ الزمالك بقرار مثير

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

بسبب الدينامو.. صدمة قوية للأهلي وموسيماني

منذ أقل من نصف ساعة

نجم بيراميدز يرفض التجديد من أجل الانضمام إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 14 ساعة

الشهيد الــ(422).. "الأطباء" تنعي استشاري باطنة بالهيئة الطبية بالسكة الحديد

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة ينجح في حسم صفقته الأولى بعقد يمتد لـ 5 سنوات

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يصدم كهربا من جديد

منذ أقل من ساعة

إيقاف بوفون مباراة واحدة بسبب "سب الذات الإلهية"

منذ أقل من نصف ساعة

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

خبير يكشف السبب الحقيقي لبناء سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:32 م

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

07:42 م

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

03:45 م

موسيماني يصدم كهربا من جديد

10:01 م

إيقاف بوفون مباراة واحدة بسبب "سب الذات الإلهية"

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان