موسيماني يصدم كهربا من جديد





رفض الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العفو عن محمود عبد المنعم كهربا، والعودة للمشاركة مع الفريق أمام المريخ السوداني وسيمبا التنزاني.





وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قد قرر تغريم كهربا مائتي ألف جنيه، وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.





وتمسك موسيماني، باستمرار إيقاف كهربا خلال الفترة المقبلة، ولحين انتهاء الفترة التى تم تحديدها عليه مسبقًا.





حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، إلى تمسك الجهاز الفنى للمارد الأحمر، باستمرار إيقافه من أجل الضغط على كهربا حتى يلتزم فى الفترة المقبلة.



