الإسكان: البنك المركزي وافق على شروط مبادرة التمويل العقاري بـ100 مليار جنيه

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن البنك المركزي وافق على شروط مبادرة التمويل العقاري بـ100 مليار جنيه تقسيط على 30 سنة والفائدة 3% متناقصة ومدة التمويل ستصل حتى 65 سنة.



وأضافت "مي" في لقائها عبر تطبيق زوم مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الثلاثاء أن أسعار الوحدات تصل حتى مليون وربع المليون جنيه، مشيرة إلى أن شقق صندوق الإسكان الاجتماعي تصدر بدون حصة في الأرض من أجل تخفيض أسعارها.



وأشارت إلى أن مشروع عواصم المحافظات الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي سيبدأ الحجز فيه خلال الفترة المقبلة، موضحة أنه حتى الآن تم تقديم وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري بقيمة 360 مليون جنيه.



واستطردت "نتعلم من دروس الماضي باستمرار ونحرص على عدم تدهور حالة العقارات، وهناك جدول ثابت لصيانة الوحدات السكنية لصندوق الإسكان الاجتماعي".



وأوضحت "يتم سحب الوحدة من صاحبها حال عدم استخدامها خلال 7 سنوات، ومحذور بيع الوحدة لمدة 7 سنوات وممنوع إصدار أي توكيلات أو الصحة أو النفاذ، وملكية الوحدات السكنية مرهونة حتى سداد جميع الأقساط".

