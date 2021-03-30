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نجم باريس سان جيرمان مهدد بالغياب عن موقعة بايرن ميونخ

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد تقرير إعلامي فرنسي، إن فيراتي لاعب خط وسط فريق باريس سان جيرمان يواجه شبح الغياب عن مواجهة بايرن ميونيخ، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.


ووفقاً لشبكة " RMC " الفرنسية، فإن فيراتي يعاني من إصابة عضلية على مستوى الفخذ، وقد يغيب عن موقعة بايرن ميونيخ، يوم 7 إبريل.

 

وأضاف المصدر أن فيراتي سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية الساعات القادمة، لمعرفة ما إذا كان اللاعب سيكون جاهزاً لمواجهة بايرن أم لا.

 

يذكر أن هناك شكوك أيضاً حول مشاركة أليساندرو فلورينزي الذي يعاني من إرهاق عضلي، علماً أن ليوناردو باريديس سيغيب لتراكم البطاقات الصفراء.

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