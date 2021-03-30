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فاروق الباز يكشف عن فوائد ممر التنمية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، ومدير مركز الاستسعار عن بعد بجامعة بوسطن، إنه من الجيد الاتجاه لزيادة المساحات المزروعة في مصر، لزيادة مساحة المعيشة في مصر.

وأضاف "الباز"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه يجب بحث سبل زيادة مساحة المعيشة في مصر.

وأشار إلى أن مم رالتنمية يوفر فرصة حياة أفضل للمواطنين من جنوب أسوان حتى البحر المتوسط، بالإضافة إلى أنه سيوفر فرص عمل للشباب وحديثي التخرج، موضحًا أنه يتميز بكونه قريبًا من وادي النيل، وينعكس سريعًا على الناس.

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