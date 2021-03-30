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القليوبية تُسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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سجلت محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية.

وسجل مركز ومدينة بنها أعلى معدل للإصابة لليوم الثاني على التوالي بعد أن سجل 8 حالات إصابة، فيما سجلت مدينتين صفر إصابة هما العبور وغرب شبرا الخيمة ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم على مستوى القليوبية عند 14266.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 1126 حالة إصابة، والعبور 200 حالة، والقناطر الخيرية 911 حالة، وبنها 4374 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1442 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1434 حالة، وشبين القناطر 976 حالة، وطوخ 1877 حالة وقليوب 1017 ومدينة قها 92 وكفر شكر 815 حالات إصابة".

فيما سجلت المحافظة وفق مصدر بصحة القليوبية 6 حالات وفاة اثر مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، اليوم الثلاثاء بمستشفيات القليوبية من بينهم 3 سيدات.

وبحسب المصدر فإن مستشفى قها للعزل الصحي ومستشفي التأمين الصحي النموذجي ببنها سجلا حالتي وفاة لكلا منهما، بينما سجل مستشفى كفر شكر المركزي ومستشفي بنها العام، حالة وفاة واحدة لكل منهما.

وتابع المصدر أن المتوفين بمستشفى قها هما: "ن ع ح " 85 سنة من قرية ميت كنانة التابعة لمركز طوخ، و"ج.أ.ع" 74 عاما من قرية ميت كنانة طوخ.

وأضاف المصدر أن المتوفين بمستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها هما "ن.م.م" 67 سنة من قرية كفر تصفا كفر شكر، و"ط.م.ع" 84 عاما من مدينة بنها.

وتابع المصدر أن المتوفين بمستشفى كفر شكر المركزي وبنها العام هما "ج.م.م" 68 عاما، من مدينة كفر شكر و"ع.ع.أ" 67 عاما من قرية الشموت مركز بنها.

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