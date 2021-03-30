خاص.. موقف سلة الزمالك من مباراة الفريق المقبلة ضد سبورتنج

كشف مصدر مسئول باللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، موقف فريق السلة من المباراة المقبلة أمام سبورتنج، ضمن منافسات بطولة الدوري.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : فريق السلة يخوض مرانه بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة سبورتنج.

وأضاف : لقاء سبورتنج مهم والفريق سوف يخوض المباراة بشكل طبيعي، لم نعلن الانسحاب من البطولة.

وأتم : قرار اللجنة هو رفض قرارات اتحاد السلة وبناءا عليه تم الرد في خطاب رسمي وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية لحفظ حق النادي.