Advertisements

خاص.. موقف سلة الزمالك من مباراة الفريق المقبلة ضد سبورتنج

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements

كشف مصدر مسئول باللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، موقف فريق السلة من المباراة المقبلة أمام سبورتنج، ضمن منافسات بطولة الدوري.


وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"  : فريق السلة يخوض مرانه بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة سبورتنج.

 

وأضاف : لقاء سبورتنج مهم والفريق سوف يخوض المباراة بشكل طبيعي، لم نعلن الانسحاب من البطولة.

 

وأتم : قرار اللجنة هو رفض قرارات اتحاد السلة وبناءا عليه تم الرد في خطاب رسمي وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية لحفظ حق النادي.

أخبار تهمك

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ ساعتين و 46 دقيقة

فرجاني ساسي يفاجئ الزمالك بقرار مثير

منذ ساعتين

عاجل.. بيان ناري من نادي الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

برشلونة ينجح في حسم صفقته الأولى بعقد يمتد لـ 5 سنوات

منذ حوالي 3 ساعات

خبير يكشف السبب الحقيقي لبناء سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة و نصف

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

نجم بيراميدز يرفض التجديد من أجل الانضمام إلى الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 13 ساعة

الشهيد الــ(422).. "الأطباء" تنعي استشاري باطنة بالهيئة الطبية بالسكة الحديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يصدم كهربا من جديد

منذ أقل من نصف ساعة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

منذ حوالي 11 ساعة

بأمر بيريز.. ريال مدريد يعلن أسماء الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ يوم

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:42 م

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

03:45 م

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

07:30 م

نجم بيراميدز يرفض التجديد من أجل الانضمام إلى الأهلي

09:01 م

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان