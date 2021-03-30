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خاص.. موقف سلة الزمالك من مباراة الفريق المقبلة ضد سبورتنج
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:05 م
محمد زكي
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كشف
مصدر مسئول باللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، موقف فريق السلة من
المباراة المقبلة أمام سبورتنج، ضمن منافسات بطولة الدوري.
وقال
المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : فريق السلة يخوض مرانه بشكل طبيعي استعدادا
لمواجهة سبورتنج.
وأضاف
: لقاء سبورتنج مهم والفريق سوف يخوض المباراة بشكل طبيعي، لم نعلن الانسحاب من
البطولة.
وأتم
: قرار اللجنة هو رفض قرارات اتحاد السلة وبناءا عليه تم الرد في خطاب رسمي وجاري
اتخاذ الاجراءات القانونية لحفظ حق النادي.
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