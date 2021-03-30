رئيس هيئة قناة السويس: "السيسي قالى سمعة مصر بين أيديكم"



أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن تعويم السفينة بعد 6 أيام من محاولات العاملين بالقناة رد لحق الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر اليوم لمقر هيئة قناة السويس ووجه الشكر للعاملين بالهيئة وأنه كان متابع الموضوع بشكل كبير.



وأضاف أسامة ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الرئيس كان يتابع بشكل يومي بل بأكثر من مرة في اليوم الواحد، للاطمئنان على عودة الملاحة بالقناة مرة أخرى، معقبًا: "السيسي قالي سمعة البلد أمانة في ايديكم.. وشكر العاملين وقالهم العالم كله بيتكلم عليكم وعلى قدرتكم".



وأوضح أن الرئيس تكلم على الكثير من المشروعات التي تجرى والموانئ التي بدء العمل على تطويرها، وهناك ربط للبحرين بموانئ للجيل الرابع الذكية، وتجتذب السفن للمرور بقناة السويس، حيث إن قناة السويس ليست كافية، وهذا يفتح مجال للاستثمار.