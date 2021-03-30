انفوجراف انفوجراف Advertisements أبرز قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في رمضان الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:22 م Advertisements أبرز قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في رمضان أخبار تهمك "الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور) منذ ساعة و 26 دقيقة رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة منذ حوالي 15 ساعة عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي منذ حوالي 14 ساعة أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل منذ حوالي 7 ساعات وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا منذ يوم عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. بيان ناري من نادي الزمالك منذ أقل من ساعتين إيقاف بوفون مباراة واحدة بسبب "سب الذات الإلهية" منذ أقل من نصف ساعة خبير يكشف السبب الحقيقي لبناء سد النهضة (فيديو) منذ ساعتين برشلونة ينجح في حسم صفقته الأولى بعقد يمتد لـ 5 سنوات منذ حوالي 4 ساعات بسبب الدينامو.. صدمة قوية للأهلي وموسيماني منذ نصف ساعة عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان منذ حوالي 3 ساعات نجم بيراميدز يرفض التجديد من أجل الانضمام إلى الأهلي منذ أقل من ساعتين الشهيد الــ(422).. "الأطباء" تنعي استشاري باطنة بالهيئة الطبية بالسكة الحديد منذ حوالي 6 ساعات موسيماني يصدم كهربا من جديد منذ أقل من ساعة فرجاني ساسي يفاجئ الزمالك بقرار مثير منذ ساعتين و 30 دقيقة Advertisements