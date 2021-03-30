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لميس الحديدي عن تصريحات السيسي بشان سد النهضة: تصريحه الأقوى منذ بداية الأزمة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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علقت الإعلامية لميس الحديدي على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أدلى بها في مؤتمر صحفي عقد اليوم على ضفاف قناة السويس قائلة: "الأسبوع ده كان من بدايته صعب جدًا لكن كلل في نهايته بنجاح وأمل وتطلع إلى المستقبل وكلل ذلك زيارة الرئيس السيسي لقناة السويس، موجهًا رسالة إلى كل العالم بأن شريان الحياة متمثلًا في قناة السويس عاد من جديد.
أكدت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، اليوم الثلاثاء: "أن أهم رسالة وجهها الرئيس اليوم في المؤتمر كانت تتعلق بسد النهضة، وهي رسالة ربما كانت الأقوى منذ بداية الأزمة طوال سنوات الأزمة".


تابعت أن رسالته اليوم أجابت بشكل واضح على شواغل المصرين وقلقلهم حول سد النهضة، قائلة: "شكلت تصريحاته اليوم رسالة مهمة وإجابة على سؤال المصريين وقلقلهم حول ماذا بعد؟ ماذا بعد كل هذه المفاوضات التي لاتنتهي وفي ذات الوقت أديس أبابا مقدمة على الملء الثاني".


أردفت الإعلامية: الرئيس أجاب بوضوح عندما قال إن معركة سد النهضة هي معركة تفاوض بالاساس، وكشف أن الاسابيع المقبلة ستشهد انتقالًا جديدًا في ملف التفاوض لكن التصريح لم ينتهي وعاد وأكد ماحدش هيقدر ياخد نقطة من مياه مصر واللي عاوز يجرب يجرب ونحن لانهدد أحدًا عمرنا ما هددنا، حوارنا دائمًا رشيد وصبور، وعدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد".


أتمت الحديدي: "تصريح قوي ومهم صفق الصحفيون في أعقابه لانه التصريح الاقوى له منذ بداية الأزمة والرئيس بنفسه قال مقلتوش قبل كده وكأننا نقف في ذات المشهد قبل عدة أشهر عندما وقف الرئيس على ضفة الساحل الشمالي وقال في قضية ليبيا أن خط السرت –الجفرة هي خط أحمر بهذه القوة تبدلت في أعقابها الامور والان يقف على ضفة قناة السويس ويؤكد رسالة جديدة بكلام واضح وهو دقيق خالي من التهديد لكنه يحمل قوة وليس ضعفًا لكن مفاده أننا لانقف مكتوفي الأيدي".

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