Advertisements

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين: أجواء شتوية بامتياز

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، منشورًا على صفحتها على "فيسبوك"، تُحذر من خلاله المواطنين، قائلة: "أجواء شتويه بامتياز على مدن السواحل الغربية".

وأوضحت "الهيئة"، أنه يؤثر حالة جوية مطيرة علي غرب البلاد بداية من الغد تتمثل في؛ رياح شمالية غربية نشطة وباردة ناتجة عن امتداد منخفض جوي يبدأ بالتكون علي سطح البحر المتوسط يرافقة حوض بارد في طبقات الجو العليا يعمل علي تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي ( السلوم ومطروح وسيدي براني وظهيرهم الصحراوي حتي سيوة) يصاحبها سقوط الامطار.

كما تتقدم تدريجيا مع الوقت تصل الي الاسكندرية ومناطق من شمال الدلتا، كما تنخفض درجات الحرارة خلال اليوم علي المناطق السابق ذكرها تمتد الي جميع محافظات شمال البلاد.

أخبار تهمك

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ ساعة و 28 دقيقة

الشهيد الــ(422).. "الأطباء" تنعي استشاري باطنة بالهيئة الطبية بالسكة الحديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان ناري من نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ يوم

برشلونة ينجح في حسم صفقته الأولى بعقد يمتد لـ 5 سنوات

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يصدم كهربا من جديد

منذ ساعة

إيقاف بوفون مباراة واحدة بسبب "سب الذات الإلهية"

منذ نصف ساعة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

خبير يكشف السبب الحقيقي لبناء سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 14 ساعة

فرجاني ساسي يفاجئ الزمالك بقرار مثير

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بسبب الدينامو.. صدمة قوية للأهلي وموسيماني

منذ نصف ساعة

نجم بيراميدز يرفض التجديد من أجل الانضمام إلى الأهلي

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:32 م

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

07:42 م

إيقاف بوفون مباراة واحدة بسبب "سب الذات الإلهية"

10:31 م

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

03:45 م

موسيماني يصدم كهربا من جديد

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان