تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين: أجواء شتوية بامتياز

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، منشورًا على صفحتها على "فيسبوك"، تُحذر من خلاله المواطنين، قائلة: "أجواء شتويه بامتياز على مدن السواحل الغربية".



وأوضحت "الهيئة"، أنه يؤثر حالة جوية مطيرة علي غرب البلاد بداية من الغد تتمثل في؛ رياح شمالية غربية نشطة وباردة ناتجة عن امتداد منخفض جوي يبدأ بالتكون علي سطح البحر المتوسط يرافقة حوض بارد في طبقات الجو العليا يعمل علي تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي ( السلوم ومطروح وسيدي براني وظهيرهم الصحراوي حتي سيوة) يصاحبها سقوط الامطار.



كما تتقدم تدريجيا مع الوقت تصل الي الاسكندرية ومناطق من شمال الدلتا، كما تنخفض درجات الحرارة خلال اليوم علي المناطق السابق ذكرها تمتد الي جميع محافظات شمال البلاد.

