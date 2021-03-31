الحكومة: رمضان بلا دورات رياضية وصلاة التراويح 30 دقيقة (فيديو)

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن عدد من القرارات الجديدة التي اتخذها مجلس الوزراء خلال اجتماع أمس الثلاثاء بخصوص شهر رمضان؛ لحماية المواطنين من فيروس كورونا.





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيتم السماح بإقامة صلاة التراويح بالمساجد بنفس ضوابط الصلاة العادية، إلا أن هذه الصلاة لا تزيد عن الـ30 دقيقة، كما أنه حذر الاعتكاف في المساجد، وممنوع إقامة صلاة التهجد والمسموح به هي التراويح فقط.



