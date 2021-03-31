Advertisements
الحكومة: رمضان بلا دورات رياضية وصلاة التراويح 30 دقيقة (فيديو)
الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:58 ص
شيماء حسن
Advertisements
كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن عدد من القرارات الجديدة التي اتخذها مجلس الوزراء خلال اجتماع أمس الثلاثاء بخصوص شهر رمضان؛ لحماية المواطنين من فيروس كورونا.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيتم السماح بإقامة صلاة التراويح بالمساجد بنفس ضوابط الصلاة العادية، إلا أن هذه الصلاة لا تزيد عن الـ30 دقيقة، كما أنه حذر الاعتكاف في المساجد، وممنوع إقامة صلاة التهجد والمسموح به هي التراويح فقط.
وأشار المتحدث باسم الحكومة، إلى أنه سيتم منع موائد الإفطار بشكل كامل بدون النظر إلى مكان إقامتها، مؤكدًا أن هناك سماح باستئناف المباريات الرياضية للناشئين للاستفادة منها دراسيًا، ومنع إقامة الدورات الرياضية الرمضانية سواء في النوادي أو الخيم الرمضانية بصرف النظر عن ما تقدمه، معقبًا: "هذا القرارات بسبب ما تسببت فيه التجمعات في رمضان الماضي في زيادة أعداد الإصابات بكورونا".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements