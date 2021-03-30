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صراع دينا الشربيني وريهام عبد الغفور في "قصر النيل"

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أطلق المنتج محمد مشيش من إنتاج I productions الإعلان التشويقي للمسلسل الرمضاني " قصر النيل" والذي تلعب بطولته النجمة دينا الشربيني.

وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك للمنتج محمد مشيش ومن إنتاج i productions.
وسيتم عرض العمل عبر قنوات MBC مصر وmbc دراما ومنصة شاهد.

العمل تعاون جديد بين دينا والمنتج محمد مشيش بعد جراند اوتيل وزي الشمس ولعبة النسيان.وهي البطولة الرمضانية المطلقة الرابعة لها على التوالي في رمضان.

ويشارك دينا بطولة العمل كل من النجوم ريهام عبد الغفور في تعاون جديد بعد النجاح الكبير ل "زي الشمس".وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبد الله وصبري فواز ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي وسامي مغاوري ونبيل عيسى وشريف إدريس.

وتدور أحداث العمل في ستينات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة مراحل حل لغزها.المسلسل تم بناء ديكور خاص له خصوصا أنه يدور في مرحلة زمنية مر عليها ما يقرب من ستين عاما.

وأبرز الإعلان الصراع المشتعل بين جميع أبطال العمل وخصوصا النجمتين دينا الشربيني وريهام عبد الغفور وظهر فيه جميع أبطال العمل.

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