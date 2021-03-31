تعرف على إجراءات صرف الابن لمعاش والده المتوفى من "التأمينات"

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه في حالة وفاة صاحب المعاش يحق لابنه أن يصرف معاشه، حيث حددت عدة شروط كي يتمكن الابن من صرف معاش والده.





وتستعرض "الفجر" شروط الحصول علي المعاش وهي كالتالي:

- ألا يكون بلغ سن الحادية والعشرين.

- ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة.

- ألا يكون بلغ سن السادسة والعشرين.

- ألا يكون التحق بعمل ولم يزاول مهنة.

- ألا يكون بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس، وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

- يمكن استثناء الطالب الذي بلغ سن الحادية والعشرين، لكنه بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس.

- يمكن للطالب الحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، الحصول على معاش والده متى توافرت بشأنه الشروط الآتية:

- الابن العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.​





أما بالنسبة للمستندات المطلوبة للحصول على المعاش، فهي كالتالي:

- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي عنها.

- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل عالٍ بشرط تجاوز سن 21 عامًا، وعدم تجاوز سن 26 عامًا في تاريخ الوفاة.

- صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.

- شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة بما لا يجاوز مرحلة البكالوريوس أو الليسانس، بشرط تجاوز سن 21 عامًا، وعدم تجاوز سن 26 عامًا في تاريخ الوفاة.

- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل متوسط أو إعدادية بشرط تجاوز سن 21 عامًا وعدم تجاوز سن 24 عامًا في تاريخ الوفاة.

- صور شهادات الميلاد.