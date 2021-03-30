فتح باب الاشتراك بمعرض فيصل الرمضاني التاسع للكتاب





أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د. هيثم الحاج علي عن فتح باب الإشتراك بمعرض فيصل الرمضاني التاسع للكتاب والمقرر إقامته خلال الفترة من ٨ حتى ١٨ رمضان المقبل بأرض الهيئة بشارع فيصل الطالبية الهرم، وذلك غدا الأربعاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١ بمقر الهيئة.



والمعرض خاص بالكتب المخفضة فقط عن لا يزيد سعر الكتاب الواحد عن عشرون جنية، وسوف يشارك بالمعرض سور الأزبكية وقطاعات وزارة الثقافة ودور النشر الخاصة بعرض كتب استوك.



ويأتى المعرض بعد معرض الإسكندرية التاسع للكتاب الذي أقامته هيئة الكتاب بأرض كوتة فى ٢٥ مارس الجارى عقب قرار مجلس الوزراء بعودة المعارض مع الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا.