Advertisements

فتح باب الاشتراك بمعرض فيصل الرمضاني التاسع للكتاب

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements


أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د. هيثم الحاج علي عن فتح باب الإشتراك بمعرض فيصل الرمضاني التاسع للكتاب والمقرر إقامته خلال الفترة من ٨ حتى ١٨ رمضان المقبل بأرض الهيئة بشارع فيصل الطالبية الهرم، وذلك غدا الأربعاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١ بمقر الهيئة.

والمعرض خاص بالكتب المخفضة فقط عن لا يزيد سعر الكتاب الواحد عن عشرون جنية، وسوف يشارك بالمعرض سور الأزبكية وقطاعات وزارة الثقافة ودور النشر الخاصة بعرض كتب استوك.

ويأتى المعرض بعد معرض الإسكندرية التاسع للكتاب الذي أقامته هيئة الكتاب بأرض كوتة فى ٢٥ مارس الجارى عقب قرار مجلس الوزراء بعودة المعارض مع الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

موسيماني يصدم كهربا من جديد

منذ أقل من ساعتين

بسبب الدينامو.. صدمة قوية للأهلي وموسيماني

منذ ساعة و 27 دقيقة

بسبب أزمة سد النهضة.. مملكة البحرين تتضامن مع مصر

منذ ساعة و 27 دقيقة

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق في هذه الحالة

منذ أقل من ساعة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المريخ السودانى

منذ أقل من نصف ساعة

إيقاف بوفون مباراة واحدة بسبب "سب الذات الإلهية"

منذ ساعة و 26 دقيقة

نجم بيراميدز يرفض التجديد من أجل الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ أقل من ساعة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ يوم

برشلونة ينجح في حسم صفقته الأولى بعقد يمتد لـ 5 سنوات

منذ حوالي 5 ساعات

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 15 ساعة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

"الحاج" يتفقد معرض إسكندرية للكتاب ويعلن غلقه اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية

توقيع "لا تنس أن تدخل البحر" وفقرات فنية بمعرض إسكندرية للكتاب (صور)

جولة تفقدية لوزيرة الثقافة داخل معرض الإسكندرية للكتاب (صور)

انطلاق معرض فيصل للكتاب فى دورته الثامنة غدًا

وصول وزيرة الثقافة إلى معرض فيصل الثامن للكتاب (فيديو وصور)

بسبب الطقس.. تعليق العمل بمعرض الكتاب في دار الأوبرا حتى السبت

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

07:42 م

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المريخ السودانى

11:29 م

بسبب أزمة سد النهضة.. مملكة البحرين تتضامن مع مصر

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان