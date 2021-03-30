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محافظ الجيزة يبحث مع سفير الإمارات تعزيز التعاون المشترك

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمكتبه اليوم الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الطرفين.

وقال محافظ الجيزة، إن اللقاء يهدف إلى تعزيز علاقات الإخوة والتعاون المشترك بين الطرفين وتبادل الخبرات في العديد من المجالات التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد على حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تحقيق التنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن، معربآ عن تمنياته لسفير دولة الإمارات بالتوفيق في أداء مهام منصبه الجديد بالقاهرة من خلال مرحلة تشهد ازدهارًا وفرصًا واعدة على مختلف الأصعدة.

ومن جانبه هنأ سفير دولة الإمارات محافظ الجيزة والقيادات التنفيذية بمناسبة عيد الجيزة القومي، معربآ عن سعادته بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة مصر الشقيقة، مشيرآ أن مصر والمصريين يظلون من أقرب الشعوب للإمارات شعبًا ودولة وقيادة.

وأكد سفير دولة الإمارات أن توجيهات القيادة الإماراتية بتعزيز كل أوجه التعاون من خلال العمل على مضاعفة الاستثمارات الإماراتية في مصر الفترة المقبلة، خاصة أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذبًا، بفضل برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التى نفذتها الحكومة، مشيدآ بمحافظة الجيزة لما لها من مكانة تاريخية وحضارية كبيرة وأهميتها على الخريطة الاستثمارية.

وفي نهاية اللقاء، أهدى محافظ الجيزة لسفير الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، درع المحافظة كهدية تذكارية.
محافظ الجيزة يبحث مع سفير الإمارات تعزيز التعاون المشترك
محافظ الجيزة يبحث مع سفير الإمارات تعزيز التعاون المشترك
محافظ الجيزة يبحث مع سفير الإمارات تعزيز التعاون المشترك
محافظ الجيزة يبحث مع سفير الإمارات تعزيز التعاون المشترك

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