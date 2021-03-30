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بسبب أزمة سد النهضة.. مملكة البحرين تتضامن مع مصر

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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خرجت وزارة الخارجية البحرينية اليوم، الثلاثاء، لتعرب عن  تضامن مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية في الحفاظ على أمنها القومي وأمنها المائي، وحماية مصالح شعبها وحقه المشروع في الحياة، وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي.

 

 ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية، كانت قد شددت البحرين على دعم المملكة للجهود المبذولة لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية، وبما يتيح لدول حوض النيل جميعها تحقيق طموحاتها للتنمية والنماء الاقتصادي، حفاظًا على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.

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مملكة البحرين مصر سد النهضة دعم الخارجية البحرينية

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