إيقاف بوفون مباراة واحدة بسبب "سب الذات الإلهية"

قضت محكمة الاستئناف الاتحادية الإيطالية يوم الثلاثاء بإيقاف جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس مباراة واحدة بتهمة "سب الذات الإلهية" وسيغيب عن مواجهة تورينو يوم السبت.





وكان بوفون عوقب في بادئ الأمر بغرامة خمسة آلاف يورو (5862 دولارا) بسبب هذه المخالفة التي حدثت في مباراة بالدوري الإيطالي أمام بارما في 19 ديسمبر العام الماضي.





وطعن المدعي العام الاتحادي على العقوبة لتقضي محكمة الاستئناف بتغليظها إلى الإيقاف مباراة واحدة.





وخاض بوفون (43 عاما) خمس مباريات فقط في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث يعتمد بطل إيطاليا على فويتشيخ تشيشني.





ويحتل يوفنتوس بقيادة المدرب أندريا بيرلو المركز الثالث متأخرا بعشر نقاط عن إنتر ميلان المتصدر قبل 11 مباراة على النهاية ويبدو أنه لن يتمكن من الفوز بلقبه العاشر على التوالي في المسابقة.



