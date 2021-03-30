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بسبب الدينامو.. صدمة قوية للأهلي وموسيماني

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف الاعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل جديدة بشأن فترة غياب لاعب وسط الأهلي حمدي فتحي عن الملاعب.

 

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:” حمدي فتحي اجرى جراحه ناجحه وسيغيب عن الملاعب حوالي 10 اسابيع الف مليون سلامه عليك الجراحه اجراها النابغه د اشرف محرم”.

 

وكان الأهلي قد أعلن غياب اللاعب لمدة 6 أسابيع فقط قبل أن يؤكد شوبير أن الغياب سيستمر لمدة 10 أسابيع بعد اجراء اللاعب جراحة في ذراعه.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، بمنافسات الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل.

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