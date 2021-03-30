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إنجى علي تستضيف الفنانة نسرين طافش فى أسرار النجوم الخميس

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تستضيف الإعلامية المتميزه إنجى علي يوم الخميس في برنامج أسرار النجوم الفنانه نسرين طافش.

وتتحدث نسرين طافش عن أهم أعمالها الفنية منذ بدايتها وحتى الآن كفنانة شاملة قدمت السينما والمسرح والدراما والفناء وآخر أعمالها فى السينما فيلم نادي الرجال السري.

وآخر أعمالها في الدراما العام الماضي مسلسل ختم النمر ومسلسل الوجه الأخر ومن أهم أغانى الفنانة نسرين طافش أغنية 123 حبيب" "متغير علي" إلا معك أريد" ارتاح "شوقى ".

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