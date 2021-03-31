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باحث: إثيوبيا تتعامل في ملف سد النهضة بتعنت ولهجة تصعيدية (فيديو)

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:31 ص
سد النهضة ـ ارشيفية
سد النهضة ـ ارشيفية
أمنية فوزي
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قال علي هندي، الباحث في مركز تقدم للدراسات بلندن، إن إثيوبيا تتعامل فى ملف سد النهضة، بلهجة تصعيدية وتعنت شديد، مشيرا إلى أنها لا تريد الجلوس ولا التفاوض ولم يقبلوا بأي شيئ.

وأضاف "هندي"، في حديثه لقناة "الغد"، أن إثيوبيا ترى أن هناك إجحافا لحقها، موضحا أن الجانب الإثيوبي يرى أيضا أنه ظلم تاريخيا من ناحية نهر النيل.

وأشار الباحث في مركز تقدم للدراسات بلندن، إلى أن إثيوبيا تواصل عملياتها الاستفزازية بالتصريحات الخاصة بـ ملء السد، مبينا أنها تؤكد أنها لا لن تنتقص من حصة مصر المائية، كما أنها ليست لها سقف معين في مواصلة عمليات الاستفزاز.

وأكد أن ما يحدث الآن هو ما أشبه بالحرب الباردة، في إطار الاستفزاز المستمر من إثيوبيا لمصر والسودان والتعنت الشديد في عملية التفاوض.

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الكلمات المفتاحية

سد النهضة بوابة الفجر الفجر اثيوبيا

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